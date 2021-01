Serie B, Cremonese: Andreazzoli sempre più vicino, Bisoli ai saluti? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cremona, 6 gennaio 2020 - Anche la Cremonese, suo malgrado, sta "giocando" con i colori. In effetti la sconfitta interna con il Chievo (la terza consecutiva) ha prolungato il momento nero della ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cremona, 6 gennaio 2020 - Anche la, suo malgrado, sta "giocando" con i colori. In effetti la sconfitta interna con il Chievo (la terza consecutiva) ha prolungato il momento nero della ...

psb_original : Calciomercato Serie B - Non solo la Cremonese su Federico Ricci: il punto #SerieB - Mediagol : VIDEO #SerieB: l'Empoli si prende la vetta, il Monza frena senza Balotelli. E' crisi nera per la Cremonese... - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, in #SerieB la #Cremonese cerca altri rinforzi - yannlenfoire : RT @DiMarzio: #Calciomercato, in #SerieB la #Cremonese cerca altri rinforzi - DiMarzio : #Calciomercato, in #SerieB la #Cremonese cerca altri rinforzi -