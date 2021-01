Serie A, oggi e un anno fa: le classifiche a confronto dopo sedici giornate di campionato (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milan capolista, Inter alle sue spalle, Roma e Juventus a seguire. Queste le prime quattro forze del campionato di Serie A 2020/2021 che vede l’exploit dei rossoneri con sedici punti in più rispetto alla scorsa stagione e il calo bianconero con nove lunghezze in meno. Nel mezzo Inter e Roma, più o meno in equilibrio rispetto alla scorsa annata. Corrono anche il Sassuolo (+10) e l’Hellas Verona (+5) mentre la Sampdoria è lanciata verso una salvezza tranquilla. Stessi punti per l’Atalanta mentre il Napoli ne ha sette in più nonostante il ko con lo Spezia. In ritardo la Lazio con undici punti in meno rispetto allo scorso campionato a parità di giornate. CLASSIFICA dopo 16 giornate Milan 37 (+16) Inter 36 (-3) Roma 33 (+1)** Juventus 30 (-9)* Sassuolo 29 (+10) Napoli 28 ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Milan capolista, Inter alle sue spalle, Roma e Juventus a seguire. Queste le prime quattro forze deldiA 2020/2021 che vede l’exploit dei rossoneri conpunti in più rispetto alla scorsa stagione e il calo bianconero con nove lunghezze in meno. Nel mezzo Inter e Roma, più o meno in equilibrio rispetto alla scorsa annata. Corrono anche il Sassuolo (+10) e l’Hellas Verona (+5) mentre la Sampdoria è lanciata verso una salvezza tranquilla. Stessi punti per l’Atalanta mentre il Napoli ne ha sette in più nonostante il ko con lo Spezia. In ritardo la Lazio con undici punti in meno rispetto allo scorsoa parità di. CLASSIFICA16Milan 37 (+16) Inter 36 (-3) Roma 33 (+1)** Juventus 30 (-9)* Sassuolo 29 (+10) Napoli 28 ...

Come lui, in Italia, solo l'ex attaccante Alberto Gilardino che ci è riuscito contro Cagliari, Lecce e Udinese. Il gol di rapina di oggi contro la Fiorentina ha concesso a Ciro Immobile di infrangere

Nel 2019 M'Bala Nzola vestiva la maglia del Trapani e lottava affinché la società siciliana non retrocedesse in Lega Pro

