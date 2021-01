Sampdoria-Inter, Ranieri soddisfatto: “Battere i nerazzurri non era semplice, vendicata la sconfitta di Roma” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Successo di prestigio per la Sampdoria che ha superato 2-1 l'Inter.Il tecnico dei blucerchiati, Claudio Ranieri, Intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito ai tre punti conquistati dai suoi."È stata una Sampdoria che mi è piaciuta molto. Ho detto ai ragazzi di ripetere la partita di Roma ma dovevamo essere più pratici quando andavamo a colpire. Siamo stati bravi, nel secondo tempo è stata brava l'Inter a metterci una pezza all'ultimo nei nostri contropiede. Vincere con l'Inter non è una cosa facile, sono soddisfatto della prova di tutti i ragazzi. Tutti hanno giocato con grande spirito di sacrificio perchè solo così potevamo vincere una partita importante da giocare e non lasciare palle-gol agli ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Successo di prestigio per lache ha superato 2-1 l'.Il tecnico dei blucerchiati, Claudiovenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito ai tre punti conquistati dai suoi."È stata unache mi è piaciuta molto. Ho detto ai ragazzi di ripetere la partita dima dovevamo essere più pratici quando andavamo a colpire. Siamo stati bravi, nel secondo tempo è stata brava l'a metterci una pezza all'ultimo nei nostri contropiede. Vincere con l'non è una cosa facile, sonodella prova di tutti i ragazzi. Tutti hanno giocato con grande spirito di sacrificio perchè solo così potevamo vincere una partita importante da giocare e non lasciare palle-gol agli ...

Inter : ?? | STATISTICHE Domani si torna in campo: ecco numeri e curiosità di #SampdoriaInter ?? - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Atalanta 1-0 Parma Bologna 2-1 Udinese Crotone 0-3 Roma Lazio 1-0 Fiorentina Sampdoria 2-0 Int… - mcaratozzolo58 : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI 'Partita sfortunata, ora a Roma per vincere' ??? L'analisi di Alessandro #Bastoni al termine di #SampdoriaIn… - GiudaRossi : RT @sportface2016: #SampdoriaInter, #Azpitarte provoca ancora i tifosi nerazzurri: 'Buona sampserata' -