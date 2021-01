Samantha De Grenet, sfogo in lacrime al GF Vip: «Se avessi detto quella cosa…» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ha ostentato sicurezza e noncuranza Samantha De Grenet al GF Vip: nel durissimo scontro con Antonella Elia, la showgirl romana si è lasciata scivolare addosso accuse e offese provenienti dall’opinionista. Che non si è trattenuta nelle considerazioni contro la concorrente. Entrata in corsa, solo da qualche settimana, la De Grenet si è subito imposta all’attenzione degli spettatori. Forte e decisa, Samantha si è fatta conoscere al pubblico per il suo carattere, affatto remissivo. Quasi impensabile per lei riuscire a resistere alle provocazioni della Elia. Leggi anche >> Samantha De Grenet retroscena incredibile sul suo passato: non lo sa nessuno Samantha De Grenet GF Vip, sfogo tra le lacrime: le parole della Elia ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ha ostentato sicurezza e noncuranzaDeal GF Vip: nel durissimo scontro con Antonella Elia, la showgirl romana si è lasciata scivolare addosso accuse e offese provenienti dall’opinionista. Che non si è trattenuta nelle considerazioni contro la concorrente. Entrata in corsa, solo da qualche settimana, la Desi è subito imposta all’attenzione degli spettatori. Forte e decisa,si è fatta conoscere al pubblico per il suo carattere, affatto remissivo. Quasi impensabile per lei riuscire a resistere alle provocazioni della Elia. Leggi anche >>Deretroscena incredibile sul suo passato: non lo sa nessunoDeGF Vip,tra le: le parole della Elia ...

allegracescon : RT @oocgfvip5: Samantha De Grenet: “una tigre non si gira per un abbaiare di un cane quindi stai serena” #GFVIP - LaOttomani : RT @oocgfvip5: Samantha De Grenet: “una tigre non si gira per un abbaiare di un cane quindi stai serena” #GFVIP - austerix22 : RT @oocgfvip5: Samantha De Grenet: “una tigre non si gira per un abbaiare di un cane quindi stai serena” #GFVIP - oocgfvip5 : Samantha De Grenet: “una tigre non si gira per un abbaiare di un cane quindi stai serena” #GFVIP - MateSimone : RT @dea_channel: il momento epico in cui la dea Samantha De Grenet indossa i collant #GFVIP ???????????? -