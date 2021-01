Quella volta che… Gianfranco Ferrè scoprì l’India

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 6 gennaio 2021): a guardare certe collezioni dello stilista scomparso nel 2007, specialmente quelle di Haute Couture, è chiaro che Legnano, la sua città natale in provincia di Milano, non poteva bastare come orizzonte di creatività e di stile. Èa colpirlo davvero, grazie ad alcuni viaggi compiuti per lavoro in gioventù. Ed è– con i suoi colori, i ricami, le lavorazioni e i drappeggi – a entrare nella sua visione estetica per non uscirne più.Ferré, l'architetto della moda guarda le foto ...