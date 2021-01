Perché avere un fratello o una sorella ti cambia la vita (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La presenza di una sorella o di un fratello plasma il nostro carattere, i ricordi personali e l’esistenza intera. Si tratta di un regalo inaspettato che non segue regole o schemi ma che è destinato a cambiare la nostra vita per sempre. Una presenza forte, potente e a volte anche ingombrante che segna, in maniera indelebile, le nostre vite. Prima compagni di giochi, poi complici e confidenti e ancora, partner di chiacchiere e di avventure, nonché sostenitori e supporter da adulti. Questo è il ruolo magico dei fratelli e delle sorelle, presenze che saranno sempre al nostro fianco in maniera disinteressata e incondizionata, persone che ci aiutano a risolvere i conflitti e ad affrontare i momenti più difficili della nostra vita. Sono le stesse persone però con le quali a volte discutiamo a causa di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La presenza di unao di unplasma il nostro carattere, i ricordi personali e l’esistenza intera. Si tratta di un regalo inaspettato che non segue regole o schemi ma che è destinato are la nostraper sempre. Una presenza forte, potente e a volte anche ingombrante che segna, in maniera indelebile, le nostre vite. Prima compagni di giochi, poi complici e confidenti e ancora, partner di chiacchiere e di avventure, nonché sostenitori e supporter da adulti. Questo è il ruolo magico dei fratelli e delle sorelle, presenze che saranno sempre al nostro fianco in maniera disinteressata e incondizionata, persone che ci aiutano a risolvere i conflitti e ad affrontare i momenti più difficili della nostra. Sono le stesse persone però con le quali a volte discutiamo a causa di ...

