Napoli, Milik verso la permanenza: De Laurentiis non vuole svendere il calciatore (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In casa Napoli vi sono due casi su tutti che continuano a tenere banco nella rosa azzurra. Si tratta di Arkadiusz Milik e Fernando Llorente, da tempo ai margini della squadra ma che ancora non hanno trovato la giusta soluzione per andare a giocare altrove. I contratti di entrambi gli attaccanti scadranno a luglio 2021 L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In casavi sono due casi su tutti che continuano a tenere banco nella rosa azzurra. Si tratta di Arkadiusze Fernando Llorente, da tempo ai margini della squadra ma che ancora non hanno trovato la giusta soluzione per andare a giocare altrove. I contratti di entrambi gli attaccanti scadranno a luglio 2021 L'articolo

tancredipalmeri : La Juventus ha offerto di nuovo al Napoli lo scambio Bernardeschi per Milik. Rifiutato - DiMarzio : Le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia (rifiutate) e la richiesta del Napoli: #Milik, gli aggiornamenti sul futu… - claudioruss : il ds del #Napoli Giuntoli a DAZN: '#Zaccagni a gennaio? Ci sono tante situazioni interessanti, ma pensiamo alle us… - zazoomblog : Napoli Milik verso la permanenza: De Laurentiis non vuole svendere il calciatore - #Napoli #Milik #verso… - ilcirotano : Napoli, Giuntoli: 'A gennaio non prenderemo nessuno. E su Milik...' - -