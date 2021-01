Morgan De Sanctis, grave incidente d'auto per il dirigente della Roma: operato al Gemelli, è cosciente (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Terribile incidente automobilistico nella notte per Morgan De Sanctis . L'attuale dirigente Romanista, 43 anni, ex portiere anche di Napoli e Juve, è stato portato d'urgenza al Gemelli dove è stato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Terribilemobilistico nella notte perDe. L'attualenista, 43 anni, ex portiere anche di Napoli e Juve, è stato portato d'urgenza aldove è stato ...

