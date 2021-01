Milan Juventus | dove vederla

AntoVitiello : AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella gi… - capuanogio : Il #Milan sfida la #Juventus senza #Ibrahimovic, #Rebic, #Bennacer, #Krunic, #Gabbia, #Saelemaekers e #Tonali. A ce… - juventusfc : ?? Storari Pessotto Salvadore Zambrotta Verza Capello Benetti Davids Baggio Inzaghi Matri Uno #StartingXI tutto d… - bartalo71 : RT @RidTheRock: il #Milan con 2 positivi e diversi infortunati gioca la partita. la #Juventus con 2 positivi e un infortunato gioca la par… - sportli26181512 : Verso Milan-Juve, quella di oggi sarà la seconda sfida all'Epifania: Quella di stasera sarà la seconda sfida in Ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

Mauricio Pochettino was named as the new Paris St Germain head coach on Saturday, landing his first job since leaving Tottenham in November 2019. The 48-year-old could be looking to add to his already ...Il Milan sul campo, la punta sul mercato. La Juventus lavora su due fronti. Se da una parte Andrea Pirlo deve fare i conti con le assenze per affrontare il Diavolo capolista, dall'altra Fabio Paratici ...