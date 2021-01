Milan-Juventus 1-2 | doppietta di Chiesa | Serie A News

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)ULTIME- Scatenato, stasera, Federicodell'ex viola. Il suo diagonale non ha lasciato scampo a Gigio Donnarumma1-2:diPianeta

AntoVitiello : AC Milan comunica che Ante Rebic e Rade Krunic sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella gi… - capuanogio : Il #Milan sfida la #Juventus senza #Ibrahimovic, #Rebic, #Bennacer, #Krunic, #Gabbia, #Saelemaekers e #Tonali. A ce… - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #MilanJuve! Testa, cuore e grinta! ?? FORZA RAGAZZI, TUTTI INSIEME #????????????????????????! ?? LIVE… - zazoomblog : Milan-Juventus Dybala incanta i social: “Il gol è suo” (TWEET) - #Milan-Juventus #Dybala #incanta - don_uel : RT @SkeioMig: Milan 1-2 Juventus 62' Federico Chiesa -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

Fabio Paratici, uomo mercato della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Milan in merito al possibile passaggio di Fabio Quagliarella dalla ...Prosegue la Serie A con gli incontri della sedicesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche la classifica.