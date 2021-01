Meteo Roma del 06-01-2021 ore 19:15 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Meteo am I ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani a nord tempo stabile ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori locali piogge non escluse sulla Liguria occidentale e con neve sull’Appennino settentrionale fino a bassa quota al centro giornata con tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio a tratti anche compatta deboli piogge possibili tra Toscana e Lazio specie lungo le coste al sud tempo instabile al mattino con piogge sparse e soprattutto su Campania Basilicata e Puglia fenomeni su tutte le regioni al pomeriggio e poi in serata ad esclusione della Sicilia della Calabria meridionale temperature minime e massime in calo al centro-nord rilevamento all’estremo Sud previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 gennaio 2021)am I ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani a nord tempo stabile ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori locali piogge non escluse sulla Liguria occidentale e con neve sull’Appennino settentrionale fino a bassa quota al centro giornata con tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio a tratti anche compatta deboli piogge possibili tra Toscana e Lazio specie lungo le coste al sud tempo instabile al mattino con piogge sparse e soprattutto su Campania Basilicata e Puglia fenomeni su tutte le regioni al pomeriggio e poi in serata ad esclusione della Sicilia della Calabria meridionale temperature minime e massime in calo al centro-nord rilevamento all’estremo Sud previsioni del tempo sono a cura del centroitaliano ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 06-01-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 19h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -0.2 °C Umidità: 92 % Pressi… - CorriereQ : Meteo Roma, altre piogge temporali - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 18h | Meteo attuale Vento: 1.1 km/h NO Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -0.1 °C Umidità: 91 %… - infoitinterno : Previsioni meteo Roma 7 gennaio: freddo polare, temperature sotto zero -