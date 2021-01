«It’s Kardashian-West break up!»: scoppia la coppia più social di Hollywood. I siti Usa: «Lei non ne può più» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Kim Kardashian e Kanye West sarebbero ormai ai ferri corti. Le star dell’opulenza Hollywoodiana starebbero infatti per divorziare. La notizia ha iniziato a circolare già ad un po’ sul sito Usa Page Six. La coppia, seguitissima sui social – 202.4 milioni di follower in due – si era sposata nel 2014, dopo un fidanzamento di due anni. Dal matrimonio sono nati quattro figli: North (nato nel 2013), Saint (nel 2015), Chicago (nel 2018) e Salmo (nel 2019). I ben informati raccontano che, a confermare il pettegolezzo, sarebbe stato l’ultimo dei dettagli venuto a galla: il rapper e la star di Keeping Up with the Kardashians (Al passo coi Kardashian, ndr) avrebbero trascorso le vacanze di Natale separati (West si sarebbe rifugiato nel suo ranch in Wyoming). ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 gennaio 2021) Kime Kanyesarebbero ormai ai ferri corti. Le star dell’opulenzaiana starebbero infatti per divorziare. La notizia ha iniziato a circolare già ad un po’ sul sito Usa Page Six. La, seguitissima sui– 202.4 milioni di follower in due – si era sposata nel 2014, dopo un fidanzamento di due anni. Dal matrimonio sono nati quattro figli: North (nato nel 2013), Saint (nel 2015), Chicago (nel 2018) e Salmo (nel 2019). I ben informati raccontano che, a confermare il pettegolezzo, sarebbe stato l’ultimo dei dettagli venuto a galla: il rapper e la star di Keeping Up with thes (Al passo coi, ndr) avrebbero trascorso le vacanze di Natale separati (si sarebbe rifugiato nel suo ranch in Wyoming). ...

