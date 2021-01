Il mondo che ci manca: Stefano Unterthiner, «All’Ile de la Possession, come l’ultimo uomo sulla terra, ma il più fortunato» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In un momento in cui la mancanza del viaggio inizia a pesare sulla nostra capacità di sognare e guardare verso grandi orizzonti, in cui la curiosità verso il mondo non sa come sfamarsi, il desiderio di avventura e diversità è tenuto a bada da troppo tempo, siamo andati alla ricerca di storie di viaggio che aprano il cuore e lo spirito. Avventure di persone diverse, su diversi itinerari, racconti che ci permettano di vivere un pezzo di mondo in più. Per ognuno dei nostri ospiti la domanda è «Qual è il mondo che ti manca?» chiedendogli di portarci fino a là con i loro racconti. Per Stefano Unterthiner, fotografo-divulgatore valdostano con un dottorato in zoologia, quel luogo si chiama Ile de la Possession (Isola della Possessione), isola remotissima dell’arcipelago subantartico di Crozet dove ha svolto uno dei primi viaggi per conto di National Geographic con cui collabora da oltre 15 anni. Noi gli abbiamo chiesto di raccontarci in che modo quest’isola incontaminata lo abbia posseduto. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In un momento in cui la mancanza del viaggio inizia a pesare sulla nostra capacità di sognare e guardare verso grandi orizzonti, in cui la curiosità verso il mondo non sa come sfamarsi, il desiderio di avventura e diversità è tenuto a bada da troppo tempo, siamo andati alla ricerca di storie di viaggio che aprano il cuore e lo spirito. Avventure di persone diverse, su diversi itinerari, racconti che ci permettano di vivere un pezzo di mondo in più. Per ognuno dei nostri ospiti la domanda è «Qual è il mondo che ti manca?» chiedendogli di portarci fino a là con i loro racconti. Per Stefano Unterthiner, fotografo-divulgatore valdostano con un dottorato in zoologia, quel luogo si chiama Ile de la Possession (Isola della Possessione), isola remotissima dell’arcipelago subantartico di Crozet dove ha svolto uno dei primi viaggi per conto di National Geographic con cui collabora da oltre 15 anni. Noi gli abbiamo chiesto di raccontarci in che modo quest’isola incontaminata lo abbia posseduto.

Il mondo che ci manca: Stefano Unterthiner, «All'Ile de la Possession, come l'ultimo uomo sulla terra, ma il più fortunato»

Spiagge coperte di pinguini, pochissimi esseri umani e la riscoperta del rapporto con la natura: il viaggio che ha cambiato la vita di Stefano Unterthiner ...

