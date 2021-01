Giucas Casella delirio e follia ai Soliti ignoti: Amadeus in imbarazzo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Giucas Casella durante l’ultima puntata di i Soliti ignoti è letteralmente uscito fuori di testa ed Amadeus non ha apprezzato particolarmente. Giucas Casella (Instagram)Giucas Casella, all’anagrafe Giuseppe Casella Mariolo, è un famosissimo illusionista e personaggio televisivo. La sua carriera comincia ad inizio anni 80, ai tempi era co conduttore di un programma di punta della Rai, Domenica in. In studio era solito ipnotizzare persone ma soprattutto animali. Questo diventa uno dei suoi numeri più richiesti, e grazie all’ipnosi diventa un personaggio di punta della televisione e tra gli anni 80 e 90 è ospite in moltissime trasmissioni. Dal 1994 al 2004 però l’illusionista perde fama e non appare più ... Leggi su kronic (Di mercoledì 6 gennaio 2021)durante l’ultima puntata di iè letteralmente uscito fuori di testa ednon ha apprezzato particolarmente.(Instagram), all’anagrafe GiuseppeMariolo, è un famosissimo illusionista e personaggio televisivo. La sua carriera comincia ad inizio anni 80, ai tempi era co conduttore di un programma di punta della Rai, Domenica in. In studio era solito ipnotizzare persone ma soprattutto animali. Questo diventa uno dei suoi numeri più richiesti, e grazie all’ipnosi diventa un personaggio di punta della televisione e tra gli anni 80 e 90 è ospite in moltissime trasmissioni. Dal 1994 al 2004 però l’illusionista perde fama e non appare più ...

