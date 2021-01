Giovanna Civitillo: anche la moglie di Amadeus salirà sul palco di Sanremo? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nuove indiscrezioni sul festival di Sanremo 2021: anche la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo potrebbe salire sul palco dell’Ariston. Sarà vero? Sanremo 2021. Fonte: InstagramContinuano a circolare sempre nuove indiscrezioni su Sanremo 2021. Stavolta, stando alle ultime voci, pare che a salire sul palco dell’Ariston potrebbe essere proprio la moglie del conduttore e direttore artistico del Festival Amadeus. Stiamo parlando di Giovanna Civitillo. Sarà vero? Non ci resta che scoprirlo. Gli ospiti di Sanremo 2021 Fino al 2 marzo c’è ancora tempo per scoprire nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del Festival ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nuove indiscrezioni sul festival di2021:ladipotrebbe salire suldell’Ariston. Sarà vero?2021. Fonte: InstagramContinuano a circolare sempre nuove indiscrezioni su2021. Stavolta, stando alle ultime voci, pare che a salire suldell’Ariston potrebbe essere proprio ladel conduttore e direttore artistico del Festival. Stiamo parlando di. Sarà vero? Non ci resta che scoprirlo. Gli ospiti di2021 Fino al 2 marzo c’è ancora tempo per scoprire nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del Festival ...

Bellacanzoneit : RT @PaoloAruffo: - razorblack66 : RT @magicaGrmente22: Per arrotondare in tempo di crisi. Sanremo 2021, Giovanna Civitillo potrebbe affiancare il marito Amadeus https://t.c… - magicaGrmente22 : Per arrotondare in tempo di crisi. Sanremo 2021, Giovanna Civitillo potrebbe affiancare il marito Amadeus - RitaC70 : Sanremo 2021, indiscrezioni: Giovanna Civitillo affianca Amadeus - BITCHYFit : Sanremo 2021: Giovanna Civitillo in pole come co-conduttrice per una serata -