Germania, la cancelliera Merkel ai tedeschi: “Dobbiamo limitare i contatti al minimo assoluto” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Dobbiamo limitare i contatti in modo più stringente. Chiediamo a tutti i cittadini di limitare i contatti al minimo assoluto. Con l’arrivo della variante del coronavirus apparsa per la prima volta in Gran Bretagna si è creata anche in Germania nuova e particolare”. Lo ha annunciato la cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa per limitare la diffusione dei contagi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “in modo più stringente. Chiediamo a tutti i cittadini dial. Con l’arrivo della variante del coronavirus apparsa per la prima volta in Gran Bretagna si è creata anche innuova e particolare”. Lo ha annunciato laAngelain conferenza stampa perla diffusione dei contagi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

