Francia, inflazione ristagna a dicembre (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – ristagna l’inflazione in Francia a dicembre. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo non hanno registrato variazioni su base annua dopo il +0,2% del mese precedente. Il dato risulta inferiore al consensus (+0,2%). Su base mensile si registra invece un incremento dello 0,2%, in linea con la variazione del mese precedente e le attese. L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una variazione tendenziale nulla (era +0,2% a novembre) ed un aumento dello 0,2% mensile (come il mese precedente). (Foto: © alexlmx / 123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) –l’in. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo non hanno registrato variazioni su base annua dopo il +0,2% del mese precedente. Il dato risulta inferiore al consensus (+0,2%). Su base mensile si registra invece un incremento dello 0,2%, in linea con la variazione del mese precedente e le attese. L’indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una variazione tendenziale nulla (era +0,2% a novembre) ed un aumento dello 0,2% mensile (come il mese precedente). (Foto: © alexlmx / 123RF)

AssPiuE : RT @piueuofficial: In Italia l’inflazione si è attestata a -0,3%. Segno meno anche in Spagna (-0,8%) e Germania (-0,7%). Francia e Paesi Ba… - Happycharly1 : RT @piueuofficial: In Italia l’inflazione si è attestata a -0,3%. Segno meno anche in Spagna (-0,8%) e Germania (-0,7%). Francia e Paesi Ba… - piueuofficial : In Italia l’inflazione si è attestata a -0,3%. Segno meno anche in Spagna (-0,8%) e Germania (-0,7%). Francia e Pae… - PaoloLuraschi : -Germania:inflazione dicembre -Giappone:fiducia delle famiglie dicembre -Francia:fiducia dei consumatori dicembre -… - PaoloLuraschi : •Martedì 5 gennaio -Germania:vendite al dettaglio novembre -Francia:inflazione dicembre -Germania:disoccupazione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia inflazione Francia, inflazione ristagna a dicembre Teleborsa Francia, inflazione ristagna a dicembre

(Teleborsa) – Ristagna l’inflazione in Francia a dicembre. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo non hanno registrato variazioni ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Diasorin a -3,9%, Buzzi a +5,3% (6 gennaio 2021)

Si comincia alle 8:45 con l’inflazione francese di dicembre ... Analogo dato verrà poi diffuso relativamente a Francia (ore 9:50), Germania (ore 9:55), Europa (ore 10:00) e Gran Bretagna (ore 10:30).

(Teleborsa) – Ristagna l’inflazione in Francia a dicembre. Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo non hanno registrato variazioni ...Si comincia alle 8:45 con l’inflazione francese di dicembre ... Analogo dato verrà poi diffuso relativamente a Francia (ore 9:50), Germania (ore 9:55), Europa (ore 10:00) e Gran Bretagna (ore 10:30).