Esame Suarez, resta la sospensione di otto mesi per il direttore generale dell'Università di Perugia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) resta sospeso per otto mesi il direttore generale dell'Università per Stranieri di Perugia, Simone Olivieri, indagato nel caso dell'Esame farsa di Luis Suarez. Ieri il tribunale del RiEsame ha respinto il ricorso contro la misura cautelare presentato dall'avvocato di Olivieri perché, come riporta il 'Corriere dell'Umbria', va 'limitata la possibilità di comunicare con i loro sottoposti e comunque con le altre persone informate sui fatti che potrebbero sentirne l'influenza, onde evitare che possa essere condizionata la genuinità delle loro deposizioni'.

