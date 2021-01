DIRETTA Napoli-Spezia | segui la partita LIVE

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alle 18 luci accese allo stadio Diego Armando Maradona per il primo posticipo del turno infrasettimanale, di fronte. Ilcerca certezze, nella speranza di poter tenere banco all’interno della zona Champions. Allo stadio Diego Armando Maradona arriva lo, squadra in evidente flessione. I liguri arrivano, infatti, da tre sconfitte consecutive. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina: Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Lozano. Tante assenze per Italiano che deve rinunciare a Ricci, Acampora e Bastoni ...PREPARTITA. Napoli - Spezia è valevole per la giornata numero 16 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 6 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Di ...