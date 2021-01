Crotone-Roma oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Crotone-Roma sarà visibile oggi in tv: ecco di seguito l’orario, il canale e la diretta streaming del match della sedicesima giornata di Serie A 2020/2021. Gli uomini di Fonseca non vogliono smettere di sognare e vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per blindare il terzo posto. Padroni di casa alla ricerca di punti per lasciare l’ultimo posto della classifica e riscattare la sconfitta di San Siro. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di mercoledì 6 gennaio, diretta tv su Sky Sport 253 e streaming su SkyGo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021)sarà visibilein tv: ecco di seguito l’, ile ladel match della sedicesima giornata di. Gli uomini di Fonseca non vogliono smettere di sognare e vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per blindare il terzo posto. Padroni di casa alla ricerca di punti per lasciare l’ultimo posto della classifica e riscattare la sconfitta di San Siro. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di mercoledì 6 gennaio,tv su Sky Sport 253 esu SkyGo. SportFace.

