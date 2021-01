Covid Germania, ancora oltre mille morti e più di 21mila casi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Berlino, 6 gen. (Adnkronos) - Nuovo record negativo in Germania: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.019 decessi, la seconda cifra più alta dopo le 1.129 vittime del 30 dicembre scorso. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute, che porta il totale delle vittime a 36.537, mentre i contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 21.237, per un totale di 1.808.647. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Berlino, 6 gen. (Adnkronos) - Nuovo record negativo in: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.019 decessi, la seconda cifra più alta dopo le 1.129 vittime del 30 dicembre scorso. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute, che porta il totale delle vittime a 36.537, mentre i contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 21.237, per un totale di 1.808.647.

