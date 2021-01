Borsa di Milano debole, vola Mps attraverso indiscrezioni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Giornata negativa per Piazza Affari, confermato l’atteggiamento cauto de parte degli investitori dopo il forte recupero dell’ultima parte del 2020. Il ribasso della Borsa di Milano (-0,52%) è in linea alle principali piazze europee, a pesare sul “sentiment” degli investitori è l’andamento dei contagi da Covid-19 e il prolungamento dei lockdown in Europa. Borsa di Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Giornata negativa per Piazza Affari, confermato l’atteggiamento cauto de parte degli investitori dopo il forte recupero dell’ultima parte del 2020. Il ribasso delladi(-0,52%) è in linea alle principali piazze europee, a pesare sul “sentiment” degli investitori è l’andamento dei contagi da Covid-19 e il prolungamento dei lockdown in Europa.di

fisco24_info : Borsa: Milano tiene (+0,4%), calma Mps, scivola Diasorin: Bene Buzzi, positive Pirelli, Tim, Intesa e Unicredit - MoliPietro : Borsa di Milano debole, vola Mps attraverso indiscrezioni - fisco24_info : Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,7%: Bene anche l'indice Ftse All share, +0,6% - Faido1Alessio : Borsa: Milano cede, in luce Saipem ed Eni grazie al petrolio - padovesi58a : Borsa: Milano cede, in luce Saipem ed Eni grazie al petrolio -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,7% - Economia ANSA Nuova Europa Borsa: Milano tiene (+0,4%), calma Mps, scivola Diasorin

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Dopo una partenza chiaramente positiva, Piazza Affari nei primi scambi si è mossa su un terreno più incerto per poi tornare su rialzi attorno al mezzo punto percentuale: ...

Borsa Shanghai, Blue-chip a massimi di 13 anni spinte da banche, healthcare

SHANGHAI (Reuters) - L'indice blue-chip cinese ha chiuso oggi ai massimi di quasi 13 anni nella quinta seduta positiva consecutiva, con gli investitori ottimisti grazie alle misure di sostegno governa ...

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Dopo una partenza chiaramente positiva, Piazza Affari nei primi scambi si è mossa su un terreno più incerto per poi tornare su rialzi attorno al mezzo punto percentuale: ...SHANGHAI (Reuters) - L'indice blue-chip cinese ha chiuso oggi ai massimi di quasi 13 anni nella quinta seduta positiva consecutiva, con gli investitori ottimisti grazie alle misure di sostegno governa ...