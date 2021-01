Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 5 gennaio 2021

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film La Befana vien di Notte ha avuto 4881 spettatori (share 19.47%). Il documentario del ciclo Viaggio nella Grande Bellezza su Canale5 ha ottenuto 2146 spettatori (10.11% di share). Il film Now You See Me – I maghi del crimine su Italia1 ha avuto 1853 spettatori (7.59%); su Rai2 il film Hotel Transylvania 3 ne ha intrattenuti 1080 (4.18%), mentre il film La La Land su Rai3 1060 spettatori (4.24%). Su Rete4 il film Il Marchese del Grillo ha totalizzato 1489 spettatori (6.59%). Su La7 il film Non siamo Angeli ne ha avuti 614 (2.43%). ...