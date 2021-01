Alex Zanardi | il capitale umano

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)è l'unico italiano in top ten nella classifica di Google dedicata agli sportivi più cercati in rete nel 2020. Il campione paralimpico più amato al mondo, infatti, non è stato solo un grande pilota e un asso dell'handbike, ma anche - soprattutto - un uomo che ha insegnato che vivere vale la pena. Sempre. Come racconta l'amico Paolo Barilla, vicepresidente del Gruppo omonimo, al direttore di GQ Giovanni Audiffredi nel numero ora in edicola. «Dopo l’incidente di Lausitzring ho ricevuto dauna delle più grandi lezioni della mia vita», ricorda. «Lui è uscito dall’ospedale e io sono andato a prenderlo in Germania con il nostro aereo per riportarlo in Italia. Però continuavo a domandarmi come mi sarei comportato quando gli fossi stato davanti. Mi sentivo in difficoltà, timoroso di sbagliare qualcosa: insomma, non sapevo cosa ...