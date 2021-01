Adriano Celentano compie 83 anni | quali sono le sue condizioni di salute

SkyTG24 : Cantautore, showman, attore e regista, da oltre 60 anni è protagonista della scena artistica del nostro Paese. Oggi… - rotaruchristina : RT @SkyTG24: Cantautore, showman, attore e regista, da oltre 60 anni è protagonista della scena artistica del nostro Paese. Oggi Adriano #C… - alessiogp68 : Mio nonno è stato un grande estimatore dell'immenso Adriano,un mito unico.Grandissimo artista,cantante ,di una simp… - CarmineF1976 : RT @theferroniz: buon compleanno al grande Adriano Celentano ?? - zazoomblog : Adriano Celentano chi sono i suoi figli Rosalinda Giacomo e Rosita - #Adriano #Celentano #figli #Rosalinda… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriano Celentano

Giorno speciale per Adriano Celentano che oggi, 6 gennaio, compie ben 83 anni: quali sono le sue condizioni di salute ...Il celebre Adriano Celentano è intervenuto in diretta a Domenica In, sorprendendo tutti. Scopriamo insieme che cosa ha raccontato l'uomo.