(Di martedì 5 gennaio 2021) Una settimana dell’Epifania ricca di sorprese per il Governo Conte. Il segretario del partito democraticoaldell’azione di governo. Ed ha chiarito che non ha intenzione di aprire una crisi in un momento così grave per il Paese. Dunque nessun cambio di regia. “Ma occorre passare dall’emergenza alla ricostruzione“. E’ ciò che afferma il

MoliPietro : Zingaretti punta al rilancio: “è ora di ricostruire” - PoldoSbaffini : Considerando che la personalità più di peso e caratterizzante dell'esecutivo dopo Conte è Gualtieri, e sentendo Zin… - FeMe00231066 : In anteprima i commenti di alcuni politici al discorso di #Mattarella - Fico: ascoltare monito Mattarella che punta… - Psyclo_Bo : @durezzadelviver Lui vuole essere l'uomo di punta. Vuole la Leadership di partito da quando ha visto che Zingaretti… - simonepeppe61 : Spero solo che #giuseppeconte non si cala le braghe davanti al 2,8% di #italiaviva con 2 #ministri e mezzo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti punta

Orizzonte Scuola

In Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche la didattica a distanza alle scuole superiori proseguirà fino al 31 gennaio. In Campania si potrebbe tornare in classe il 25 gennaio ...Nel caso in cui Zingaretti dovesse entrare nel governo, a Renzi si spalancherebbero le porte del Pd per un possibile ritorno di fiamma ...