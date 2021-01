Un’altra dura giornata nei campi: tre braccianti non ritorneranno più a casa (Di martedì 5 gennaio 2021) Tre vite spezzate, uomini disoccupati che per guadagnarsi da vivere lavoravano nei campi. Una tragedia della strada in Sicilia. Il lavforo nei campi perché altro lavoro non c’è: due disoccupati e un pensionato che per guadagnarsi da vivere, passavano le giornate nei campi. Orari stressanti con freddo o caldo. Poi ogni sera, il ritorno a casa. Ma non questa volta. Sono morti tutti e tre in un terribile incidente stradale sulla provinciale 26 che da Pachino porta a Rosolini, nel Siracusano. Le vittime: Pietro Calvo, 55 anni, Sebastiano Di Pietro, 60 anni e Vincenzo Buscemi, 81: erano tutti di Pachino. I tre stavano rientrando a casa come sempre a bordo di un’auto, ma questa volta qualcosa è andato storto, drammaticamente storto. LEGGI ANCHE >>> Muore in casa ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021) Tre vite spezzate, uomini disoccupati che per guadagnarsi da vivere lavoravano nei. Una tragedia della strada in Sicilia. Il lavforo neiperché altro lavoro non c’è: due disoccupati e un pensionato che per guadagnarsi da vivere, passavano le giornate nei. Orari stressanti con freddo o caldo. Poi ogni sera, il ritorno a. Ma non questa volta. Sono morti tutti e tre in un terribile incidente stradale sulla provinciale 26 che da Pachino porta a Rosolini, nel Siracusano. Le vittime: Pietro Calvo, 55 anni, Sebastiano Di Pietro, 60 anni e Vincenzo Buscemi, 81: erano tutti di Pachino. I tre stavano rientrando acome sempre a bordo di un’auto, ma questa volta qualcosa è andato storto, drammaticamente storto. LEGGI ANCHE >>> Muore in...

