Stroppa e Fonseca pre Crotone-Roma

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 gennaio 2021) Mercoledì 6 gennaio 2020 alle 15.00 ilospiterà lanella gara valida per la 16° giornata di campionato di Serie A. L’allenatore delGiovannie il tecnico giallorosso Paulosono intervenuti in conferenza stampa pre. Cosa ha detto? Il tecnico dei rossoblù ha usato queste parole per descrivere prela netta sconfitta a San Siro contro l’Inter: “È una partita che ci serve per fare esperienza, ne dobbiamo fare tesoro; abbiamo preso gol con una facilità disarmante, dobbiamo avere in testa atteggiamento difensivo diverso, abbiamo lavorato a livello individuale male, forse condizionati dagli attaccanti dell’Inter che ci hanno fatto perdere la ...