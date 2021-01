«Sono io l’“amica” segreta di Dayane» (Di martedì 5 gennaio 2021) Improvvisamente i social e soprattutto chi segue del “Grande Fratello Vip” esplodono inseguendo un nome: Allegra Ioppolo, 26 anni. Un nome che all’interno della “Casa” era già stato fatto più volte da una persona: Dayane Mello. Chi è Allegra che in un pomeriggio d’inverno, il 4 gennaio, ha trovato il suo smart phone pieno di messaggi e i social pervasi dalle sue fotografie e sparse per il web? «Ho conosciuto Dayane a Forte dei Marmi. Tre anni. Era fidanzata di un mio amico (Carlo Beretta, ndr). Io Sono lesbica dichiarata. All’epoca eravamo entrambe fidanzate… lei con un uomo, io con una ragazza. Da qual momento io e Dayane abbiamo iniziato a legare e non ci siamo mai perse di viste». LEGGI ANCHE >>> Tra voi nasce un’amicizia speciale? «Assolutamente sì. Ogni volta che potevo andare a Milano, ci vedevamo. E’ ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 gennaio 2021) Improvvisamente i social e soprattutto chi segue del “Grande Fratello Vip” esplodono inseguendo un nome: Allegra Ioppolo, 26 anni. Un nome che all’interno della “Casa” era già stato fatto più volte da una persona:Mello. Chi è Allegra che in un pomeriggio d’inverno, il 4 gennaio, ha trovato il suo smart phone pieno di messaggi e i social pervasi dalle sue fotografie e sparse per il web? «Ho conosciutoa Forte dei Marmi. Tre anni. Era fidanzata di un mio amico (Carlo Beretta, ndr). Iolesbica dichiarata. All’epoca eravamo entrambe fidanzate… lei con un uomo, io con una ragazza. Da qual momento io eabbiamo iniziato a legare e non ci siamo mai perse di viste». LEGGI ANCHE >>> Tra voi nasce un’amicizia speciale? «Assolutamente sì. Ogni volta che potevo andare a Milano, ci vedevamo. E’ ...

isorrisidiem : RT @tsunami_10_: Vuole fare l'amica delle amiche che non sono amiche Stefania ti amo #GFVIP #sovip #tzvip - stefyorlandobot : RT @tsunami_10_: Vuole fare l'amica delle amiche che non sono amiche Stefania ti amo #GFVIP #sovip #tzvip - shesmyqueenelsa : @Stizziscitici1 Ma poi non è che l’amicizia è anche prendersi per culo ed essere schietti. Se vedeste me e il mio m… - louisxbravexx : @AC3RTAINR0MANCE @imxfallvng l’amica in questione sono io?? - saveyourtears_c : RT @InsaneAsilum: Amica di moglie le manda un messaggio in cui l'avverte che nel vaccino è stata inserita una sostanza che sterminerà l'uma… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono l’amica Grande Fratello Vip 2020, Malgioglio: «Mi ha chiamato Amadeus per Sanremo ma gli ho detto di dare il posto ad... Corriere della Sera