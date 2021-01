Soccorso Alpino impegnato in operazioni di sgombero neve a Sappada (Di martedì 5 gennaio 2021) Anche nell’intera giornata di oggi le squadre del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia sono state impegnate a supporto della Protezione Civile nelle operazioni di sgombero e spalatura della neve dalle coperture di diversi edifici civili.Qui un breve riassunto delle operazioni svolte.Il 3 gennaio sono stati 55 i tecnici impegnati, provenienti da varie stazioni, che si sono mossi nelle località di Cave del Predil (sono stati puliti tre edifici), a Sappada (sul tetto della casa Museo dell’Ottocento e del Museo della Guerra), a Forni di Sopra (per il Municipio e per la scuola), a Prato Carnico (per il tetto collassato del capannone della ditta Solari).Il giorno 4 gennaio trenta tecnici sono stati impegnati nelle stesse località per pulire una scuola (Cave del ... Leggi su udine20 (Di martedì 5 gennaio 2021) Anche nell’intera giornata di oggi le squadre deldel Friuli Venezia Giulia sono state impegnate a supporto della Protezione Civile nelledie spalatura delladalle coperture di diversi edifici civili.Qui un breve riassunto dellesvolte.Il 3 gennaio sono stati 55 i tecnici impegnati, provenienti da varie stazioni, che si sono mossi nelle località di Cave del Predil (sono stati puliti tre edifici), a(sul tetto della casa Museo dell’Ottocento e del Museo della Guerra), a Forni di Sopra (per il Municipio e per la scuola), a Prato Carnico (per il tetto collassato del capannone della ditta Solari).Il giorno 4 gennaio trenta tecnici sono stati impegnati nelle stesse località per pulire una scuola (Cave del ...

cmdilapi : RT @cnsas_official: Continua senza sosta l'operato dei nostri tecnici sul territorio. Numerosi gli interventi del Soccorso Alpino per attiv… - effe_news : Anche oggi il Soccorso Alpino impegnato in operazioni di sgombero neve - i_pez_vr : RT @cnsas_official: Continua senza sosta l'operato dei nostri tecnici sul territorio. Numerosi gli interventi del Soccorso Alpino per attiv… - rep_torino : Carcoforo: in cento isolati per quattro giorni nella neve, interviene il soccorso alpino [di Cristina Palazzo] [agg… - benny_bove : RT @cnsas_official: Continua senza sosta l'operato dei nostri tecnici sul territorio. Numerosi gli interventi del Soccorso Alpino per attiv… -