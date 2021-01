Schedatura sanitaria automatica! Cos’è e la scadenza per “non prestare il consenso”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Stiamo ricevendo numerose e-mail da parte di nostri lettori che segnalano un importante cambiamento. Cambiamento che, proprio a ridosso di questo particolare periodo, sensibile dal punto di vista sanitario e delle libertà individuali, ha delle conseguenze importanti. L’11 gennaio ricade la data entro la quale si potrà inviare il proprio “non presto il”, dopodiché, a partire da quest’anno, se non indicate le proprie intenzioni contrarie, avverrà laautomatica e i rispettivi dati saranno consultabili da “tutti gli esercenti delle professioni sanitarie”. Di cosa si tratta? Con l’articolo 11 del decreto legge «Rilancio» n.34 del 19 maggio, è stato abrogato il comma 3-bis. Questo “comporta la possibilità di alimentazione del fascicolo personale anche in assenza del”. Il comma 3 ...

Non credo sia così semplice... Il servizio sanitario non ha per nulla i tuoi dati, li hanno gli ospedali dove sei stato, fino a poco fa neppure comunicavano tra loro... Il fascicolo sanitario è nato c ...Schedatura sanitaria automatica: ecco perché la nostra privacy non sarà violata e non ci sarà l'accesso ai dati senza consenso ...