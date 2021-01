Paola Cortellesi scrive a Dio: “L’uomo tuo non vale niente…” VIDEO (Di martedì 5 gennaio 2021) L’attrice romana ha pubblicato sulla sua IgTV una lettera dedicata al Padreterno a cui si rivolge parlando delL’uomo e della pandemia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Cortellesi (@PaolaCortellesireal) Paola Cortellesi celebre attrice molto apprezzata e seguita dal pubblico, scrive una lettera a Dio per parlargli della situazione difficile L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 5 gennaio 2021) L’attrice romana ha pubblicato sulla sua IgTV una lettera dedicata al Padreterno a cui si rivolge parlando dele della pandemia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real)celebre attrice molto apprezzata e seguita dal pubblico,una lettera a Dio per parlargli della situazione difficile L'articolo proviene da YesLife.it.

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai1 “La Befana vien di notte” – In prima visione la commedia con Paola Cortellesi - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai1 “La Befana vien di notte” – In prima visione la commedia con Paola Cortellesi - SimoneAlliva : @Giulia_B Allora ridateci anche l’imitazione di Paola Cortellesi a Mai Dire. - MontiFrancy82 : @PaolaCortellesi è la protagonista della commedia fantasy #LaBefanaVienDiNotte diretta da #MicheleSoavi, in onda in… - SMSNEWSOFFICIAL : @PaolaCortellesi è la protagonista della commedia fantasy “La Befana vien di notte”, diretta da Michele Soavi, in o… -