Matteo Bassetti | “Di questo passo ci metteremo 10 anni”

(Di martedì 5 gennaio 2021) L’infettivologo, ospite a Quarta Repubblica, sostiene ora più che mai la necessità di una programmazione vaccinale. Per l’esperto, infatti, l’Italia procede atroppo lento. “È giusto” commenta “vaccinare il personale medico e delle RSA manon risolverà minimamente il nostro problema. Dobbiamo procedere con un piano vaccinale mirato”. Poi aggiunge: “Dobbiamo somministrare 120 milioni di dosi, dicidieciper una vaccinazione di massa”. “Manca la programmazione” spiega, “bisogna mettere in atto una squadra per fare i vaccini che a oggi non abbiamo”. “C’è bisogno di un cambio di, il problema non è delle regioni che hanno un numero di dosi ...

Dall'intervista a Matteo Renzi all'organizzazioni per la vaccinazione di massa: rivedi in streaming la puntata di lunedì 4 gennaio di Quarta Repubblica ...Alcuni di noi si sono ammalati (pochi per fortuna), tutti siamo stanchi ed esausti. Conclusione: chi conosce o ha provato questa malattia si vaccina, non solo per la propria salute, ma soprattutto per ...