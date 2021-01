Liverani: “Non serve il mercato per migliorare, ma la pazienza” (Di martedì 5 gennaio 2021) Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato in vista della gara con l’Atalanta di domani. Queste le sue parole: “La squadra ha il morale giù com’è normale, abbiamo perso due scontri diretti e il morale non può essere alto. A prescindere dal mercato, questa squadra deve capire che ci si può aiutare tra di noi. Ci sono due gruppi, quello storico e quello giovane, e si devono adeguare. C’è bisogno di tempo per migliorare, non del mercato, perchè le qualità le abbiamo. Faccio delle riflessioni su tutti, l’anno scorso De Ligt era messo in discussione, oggi è un nuovo giocatore, uno dei migliori centrali al mondo, così come Villar. Nel calcio non c’è pazienza, ma con i ragazzi ci vuole. Io credo che nella vita contino i fatti, parlare di mercato oggi è fuori luogo, non ci porta al ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Fabio, tecnico del Parma, ha parlato in vista della gara con l’Atalanta di domani. Queste le sue parole: “La squadra ha il morale giù com’è normale, abbiamo perso due scontri diretti e il morale non può essere alto. A prescindere dal, questa squadra deve capire che ci si può aiutare tra di noi. Ci sono due gruppi, quello storico e quello giovane, e si devono adeguare. C’è bisogno di tempo per, non del, perchè le qualità le abbiamo. Faccio delle riflessioni su tutti, l’anno scorso De Ligt era messo in discussione, oggi è un nuovo giocatore, uno dei migliori centrali al mondo, così come Villar. Nel calcio non c’è, ma con i ragazzi ci vuole. Io credo che nella vita contino i fatti, parlare dioggi è fuori luogo, non ci porta al ...

CampoFattore : #Parma, Liverani: 'Non sarà il mercato a risolvere le cose, serve pazienza. Guardate De Ligt come esempio in questo senso' - mf25tp : @giovix82 @1913parmacalcio Mah... se mi parli di giocatori poco affidabili x la serie A sono d’accordo, su D’Aversa… - ParmaLiveTweet : PL - Maniero: 'Atalanta ostica. Liverani? Non cambierei, ma se la piazza vuole altro...' - infoitsport : Parma, Liverani: “Non abbiamo bisogno di rivoluzioni, vado avanti con le mie idee. I giocatori devono sentire il fu… - infoitsport : Atalanta-Parma, Liverani: 'Gervinho non ci sarà' -