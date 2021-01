L’artista che ha trasformato alcuni commenti random su Facebook in una canzone virale (Di martedì 5 gennaio 2021) Uno scambio di commenti su Facebook riguardanti una ricetta rubata ha ispirato un musicista canadese che ha pensato di creare una canzone e interpretarla in un riuscitissimo video pubblicato su TikTok. L’artista ne ha ottenuto 1,4 milioni di follower e oltre 5,1 milioni di like al video, diventato virale. Lubalin è un musicista canadese di 30 anni che fino a metà dicembre contava poco meno di 5mila follower sul suo profilo di TikTok, dove è solito postare video a tema musicale con le sue composizioni divertenti. A metà settembre ha pubblicato un suo Ep sperimentale su Spotify, ma non è stata la musica tradizionale a garantirgli tutti i nuovi fan che ha raggranellato. La svolta è stata scegliere di dare voce (e ritmo) a dei commenti random trovati su ... Leggi su wired (Di martedì 5 gennaio 2021) Uno scambio disuriguardanti una ricetta rubata ha ispirato un musicista canadese che ha pensato di creare unae interpretarla in un riuscitissimo video pubblicato su TikTok.ne ha ottenuto 1,4 milioni di follower e oltre 5,1 milioni di like al video, diventato. Lubalin è un musicista canadese di 30 anni che fino a metà dicembre contava poco meno di 5mila follower sul suo profilo di TikTok, dove è solito postare video a tema musicale con le sue composizioni divertenti. A metà settembre ha pubblicato un suo Ep sperimentale su Spotify, ma non è stata la musica tradizionale a garantirgli tutti i nuovi fan che ha raggranellato. La svolta è stata scegliere di dare voce (e ritmo) a deitrovati su ...

