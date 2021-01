I nuovi termini di utilizzo di Instagram sono un problema per i sex worker (Di martedì 5 gennaio 2021) di Viola Stefanello Carlotta Vagnoli è su Instagram da otto anni, dai tempi della storica icona che ricordava una polaroid e i filtri preimpostati usati generosamente. Sex columnist su testate come Gq e Playboy, divulgatrice e attivista, Vagnoli ha conquistato oltre 172mila follower negli anni parlando di revenge porn e contraccezione, battaglie femministe e – soprattutto – corpi. Il suo prima di tutto. Fino a una settimana fa, le sue Stories su Instagram raggiungevano tranquillamente le 80mila visualizzazioni. Il 20 dicembre, da un giorno all’altro, a parità di contenuti sono crollate attorno al 20mila. Non è la prima volta che l’attivista ha problemi con il sistema di moderazione del social network a cui dedica tanto lavoro: in passato diverse Stories in cui parlava di questioni delicate come lo stupro e il revenge porn erano state ... Leggi su wired (Di martedì 5 gennaio 2021) di Viola Stefanello Carlotta Vagnoli è suda otto anni, dai tempi della storica icona che ricordava una polaroid e i filtri preimpostati usati generosamente. Sex columnist su testate come Gq e Playboy, divulgatrice e attivista, Vagnoli ha conquistato oltre 172mila follower negli anni parlando di revenge porn e contraccezione, battaglie femministe e – soprattutto – corpi. Il suo prima di tutto. Fino a una settimana fa, le sue Stories suraggiungevano tranquillamente le 80mila visualizzazioni. Il 20 dicembre, da un giorno all’altro, a parità di contenuticrollate attorno al 20mila. Non è la prima volta che l’attivista ha problemi con il sistema di moderazione del social network a cui dedica tanto lavoro: in passato diverse Stories in cui parlava di questioni delicate come lo stupro e il revenge porn erano state ...

