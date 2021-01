Hollow Knight: Silksong ottime notizie! È nelle fasi finali di test (Di martedì 5 gennaio 2021) I fan di Hollow Knight sono in trepidante attesa di Hollow Knight: Silksong e il silenzio quasi totale dello sviluppatore Team Cherry, per quanto riguarda il gioco e la data di uscita, sta rendendo questa attesa ancora più dura. Recentemente, abbiamo ricevuto alcuni dettagli sul sequel, grazie a un ampio coverage di Edge. Ora, parlando nel server Discord di Hollow Knight (via ResetEra), Matthew Griffin (Head of PR and Marketing) ha detto che il gioco è praticamente completo e che Team Cherry sta testando tutti i contenuti inclusi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 gennaio 2021) I fan disono in trepidante attesa die il silenzio quasi totale dello sviluppatore Team Cherry, per quanto riguarda il gioco e la data di uscita, sta rendendo questa attesa ancora più dura. Recentemente, abbiamo ricevuto alcuni dettagli sul sequel, grazie a un ampio coverage di Edge. Ora, parlando nel server Discord di(via ResetEra), Matthew Griffin (Head of PR and Marketing) ha detto che il gioco è praticamente completo e che Team Cherry staando tutti i contenuti inclusi. Leggi altro...

Nemi_Shi : Quando vuoi qualcosa, ma esiste solo in America e solo le spese di spedizione vengono 40 euro. Piango sogni e sper… - RubickSuper : @PezuYTB Justo estaba peleando contra un boss en hollow knight hasta que me llego la noti sjsjsj - yak3shi : Sto provando a finire Hollow Knight in meno di 5 ore. Fatemi gli auguri - Clovis_89 : Hollow Knight Amico delle Larve (Bronzo) Salva metà delle larve imprigionate #PS4share dai siamo a metà - ScontiCOfferte : Hollow Knight Nsw- Nintendo Switch ?? ?? 29.34€ invece di 38.98€ con 25% di sconto vai al link per conoscere l'o… -

Ultime Notizie dalla rete : Hollow Knight Hollow Knight per Nintendo Switch in offerta su Amazon iCrewPlay.com Hollow Knight: Silksong è nelle fasi finali di test

I fan di Hollow Knight sono in trepidante attesa di Hollow Knight: Silksong e il silenzio quasi totale dello sviluppatore Team Cherry, per quanto riguarda il gioco e la data di uscita, sta rendendo qu ...

Hollow Knight per Nintendo Switch in offerta su Amazon

Hollow Knight è stato uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni: ora è in offerta su Amazon nella versione per Nintendo Switch ...

I fan di Hollow Knight sono in trepidante attesa di Hollow Knight: Silksong e il silenzio quasi totale dello sviluppatore Team Cherry, per quanto riguarda il gioco e la data di uscita, sta rendendo qu ...Hollow Knight è stato uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni: ora è in offerta su Amazon nella versione per Nintendo Switch ...