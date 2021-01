Grande Fratello Vip 5: Antonella Elia affronta De Grenet, ma è gara di insulti (Di martedì 5 gennaio 2021) Nonostante i buoni propositi per l’anno nuovo, Grande Fratello VIP 5 ha confermato la sua indole litigiosa: nella prima puntata del 2021 – andata in onda lunedì 4 gennaio -, Alfonso Signorini ha preparato in scaletta l’ennesimo dibattito con protagonista assoluta Dayane Mello (contro tutti) ed un insolito faccia a faccia fra due campionesse di gentilezza, ovvero Samantha De Grenet e Antonella Elia. Con la scusa di dover risolvere alcuni conti in sospeso, infatti, la trasmissione ha deciso di spedire Antonella Elia nella Glass Room per imbastire una discussione ravvicinata fra l’opinionista e la “vippona”. Peccato, però, che il tutto sia degenerato dopo pochi minuti… Grande Fratello Vip 5: Antonella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 gennaio 2021) Nonostante i buoni propositi per l’anno nuovo,VIP 5 ha confermato la sua indole litigiosa: nella prima puntata del 2021 – andata in onda lunedì 4 gennaio -, Alfonso Signorini ha preparato in scaletta l’ennesimo dibattito con protagonista assoluta Dayane Mello (contro tutti) ed un insolito faccia a faccia fra due campionesse di gentilezza, ovvero Samantha De. Con la scusa di dover risolvere alcuni conti in sospeso, infatti, la trasmissione ha deciso di spedirenella Glass Room per imbastire una discussione ravvicinata fra l’opinionista e la “vippona”. Peccato, però, che il tutto sia degenerato dopo pochi minuti…Vip 5:...

