Giroud-Juve, si può: il francese può liberarsi in saldo (Di martedì 5 gennaio 2021) Tra i tanti nomi vagliati per l’attacco della Juve anche quello di Olivier Giroud: il francese avrebbe un jolly per liberarsi dal Chelsea in saldo Tanti nomi sulla lista di Paratici, tra cui quello di Olivier Giroud. Il francese, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe liberarsi in saldo già a gennaio. I primi contatti, come rivela Tuttosport, ci sono già stati e c’è anche ottimismo per poter riuscire a chiudere l’affare. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS VAI SU JuveNEWS24 Dopo aver rifiutato Roma e Fiorentina, l’attaccante potrebbe accettare la destinazione bianconera. E avrebbe un jolly per liberarsi in saldo già a gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tra i tanti nomi vagliati per l’attacco dellaanche quello di Olivier: ilavrebbe un jolly perdal Chelsea inTanti nomi sulla lista di Paratici, tra cui quello di Olivier. Il, in scadenza di contratto a giugno, potrebbeingià a gennaio. I primi contatti, come rivela Tuttosport, ci sono già stati e c’è anche ottimismo per poter riuscire a chiudere l’affare. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS VAI SUNEWS24 Dopo aver rifiutato Roma e Fiorentina, l’attaccante potrebbe accettare la destinazione bianconera. E avrebbe un jolly peringià a gennaio. Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : [GdS] Mercato Juve, in uscita si ascoltano offerte per Rabiot e Bernardeschi ?? - TUTTOJUVE_COM : Biasin: 'Pirlo vuole Giroud, ma alla Juve servirebbe altro...' - TommiDardanelli : RT @GnocchiGene: Juve. Anche Giroud nel mirino. Paratici:”Non me ne faccio nulla, ma so che piacerebbe tanto a Conte e a Marotta “. #5genna… - IoScelgoIlNulla : RT @GnocchiGene: Juve. Anche Giroud nel mirino. Paratici:”Non me ne faccio nulla, ma so che piacerebbe tanto a Conte e a Marotta “. #5genna… - MassimoBozza : RT @GnocchiGene: Juve. Anche Giroud nel mirino. Paratici:”Non me ne faccio nulla, ma so che piacerebbe tanto a Conte e a Marotta “. #5genna… -