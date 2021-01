Giacomo Urtis, il padre non accetta la sua omosessualità: Signorini interviene e fa uno scivolone (Di martedì 5 gennaio 2021) Durante la sua permanenza nella casa del GF Vip Giacomo Urtis non ha parlato molto del suo privato e soprattutto della sua famiglia. Ieri sera il chirurgo dei vip ha incontrato i genitori, ma solo dopo la premessa di Signorini: “Con tua mamma siete molto complici, mentre con lui hai un rapporto un po’ irrisolto. Ti aveva detto che la tua potesse essere una malattia, che non si poteva essere gay“. Giacomo (qui la sua trasformazione) ha confermato le parole del conduttore: “Lui non vuole che io sia io. Non mi ascolta, non sente“. Se l’abbraccio con la mamma è andato bene, quando è entrato il padre ha subito chiarito le sue posizioni: “Sono contento che stai bene. Questa è una bella esperienza, tanti amici, tante belle ragazze“. Proprio dopo queste parole è intervenuto Alfonso, che ha cercato di capire ... Leggi su biccy (Di martedì 5 gennaio 2021) Durante la sua permanenza nella casa del GF Vipnon ha parlato molto del suo privato e soprattutto della sua famiglia. Ieri sera il chirurgo dei vip ha incontrato i genitori, ma solo dopo la premessa di: “Con tua mamma siete molto complici, mentre con lui hai un rapporto un po’ irrisolto. Ti aveva detto che la tua potesse essere una malattia, che non si poteva essere gay“.(qui la sua trasformazione) ha confermato le parole del conduttore: “Lui non vuole che io sia io. Non mi ascolta, non sente“. Se l’abbraccio con la mamma è andato bene, quando è entrato ilha subito chiarito le sue posizioni: “Sono contento che stai bene. Questa è una bella esperienza, tanti amici, tante belle ragazze“. Proprio dopo queste parole è intervenuto Alfonso, che ha cercato di capire ...

hazxlouie : @shesmyqueenelsa tommy ha affermato più di una volta di non voler dormire con gente che non conosce, giacomo lo ha… - L_bartowski : RT @salvatrash1: Giacomo Urtis sei stato 49 giorni in casa e, tra le tante perle, ti ricorderò sempre per questa initazione ICONICA. ? #GFV… - gieffepparo : Carmen Di Pietro, Simona Izzo, Corinne Cléry, Lisa Fusco, Lory Del Santo, Ivan Cattaneo, Alessandro Cecchi Paone, E… - infoitcultura : Giacomo Urtis: 'Mio padre non accetta la mia omosessualità' -