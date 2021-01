GF Vip, Samantha De Grenet crolla in lacrime dopo la lite con Antonella Elia (Di martedì 5 gennaio 2021) La 31esima puntata del GF Vip è cominciata con uno scontro di fuoco nella Casa. Antonella Elia ha lasciato momentaneamente lo studio e raggiunto Samantha De Grenet dopo tutte quelle frecciatine velenose che si sono lanciate reciprocamente nel corso delle scorse puntate. Ma altro che chiarimento: il confronto è stato più che acceso. La De Grenet ha cercato di mantenere la calma, mentre la Elia è subito partita in quarta iniziando a provocare la showgirl in ogni modo. Dapprima ironizzando sulla sua carriera: “Sei la regina del gorgonzola, il massimo della tua carriera è aver fatto la regina del gorgonzola per due anni”, le ha urlato più volte riferendosi a un vecchio spot pubblicitario. Poi l’attacco diretto sul suo carattere: “Sei un’arrogante ed una presuntuosa, sei ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) La 31esima puntata del GF Vip è cominciata con uno scontro di fuoco nella Casa.ha lasciato momentaneamente lo studio e raggiuntoDetutte quelle frecciatine velenose che si sono lanciate reciprocamente nel corso delle scorse puntate. Ma altro che chiarimento: il confronto è stato più che acceso. La Deha cercato di mantenere la calma, mentre laè subito partita in quarta iniziando a provocare la showgirl in ogni modo. Dapprima ironizzando sulla sua carriera: “Sei la regina del gorgonzola, il massimo della tua carriera è aver fatto la regina del gorgonzola per due anni”, le ha urlato più volte riferendosi a un vecchio spot pubblicitario. Poi l’attacco diretto sul suo carattere: “Sei un’arrogante ed una presuntuosa, sei ...

