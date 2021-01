Davids torna in panchina Allenerà club di terza divisione in Portogallo

(Di martedì 5 gennaio 2021) ... Juventus e Ajax, Edgar: è pronto ad allenare l'Olhanense, squadra che milita nellaportoghese, è quanto riportava ieri il quotidiano sportivo 'A Bola'. Per il 47enne olandese ...

Ultime Notizie dalla rete : Davids torna

Quotidiano.net

Nuova esperienza in panchina per l'ex centrocampista olandese di Milan, Juventus e Ajax, Edgar Davids: è pronto ad allenare l'Olhanense, squadra che milita nella terza divisione portoghese, è quanto r ...