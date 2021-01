Covid, missione Oms in Cina. Ma Pechino non concede il permesso agli scienziati. L’agenzia Onu: “Delusione e frustazione” (Di martedì 5 gennaio 2021) A poco più di un anno della comunicazione della Cina all’Oms di un coronavirus che innescava gravissime polmoniti, gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità sono in viaggio verso la Repubblica popolare per indagare sulle origini di Sars Cov 2, come annunciato da settimane, ma non hanno ancora ottenuto dal governo di Pechino i permessi necessari. È stato il direttore generale delL’agenzia dell’Onu nel consueto briefing con la stampa sulla pandemia a rivelare una vicenda dai contorni ancora poco chiari ma che ha suscitato nei vertici dell’organizzazione “Delusione e frustrazione“. “Oggi abbiamo appreso che le autorità cinesi non hanno ancora concesso i permessi necessari per l’arrivo dei nostri team in Cina”, ha denunciato Tedros Adhanom Ghebreyesus aggiungendo di aver parlato con i suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) A poco più di un anno della comunicazione dellaall’Oms di un coronavirus che innescava gravissime polmoniti, gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità sono in viaggio verso la Repubblica popolare per indagare sulle origini di Sars Cov 2, come annunciato da settimane, ma non hanno ancora ottenuto dal governo dii permessi necessari. È stato il direttore generale deldell’Onu nel consueto briefing con la stampa sulla pandemia a rivelare una vicenda dai contorni ancora poco chiari ma che ha suscitato nei vertici dell’organizzazione “e frustrazione“. “Oggi abbiamo appreso che le autorità cinesi non hanno ancora concesso i permessi necessari per l’arrivo dei nostri team in”, ha denunciato Tedros Adhanom Ghebreyesus aggiungendo di aver parlato con i suoi ...

