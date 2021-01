Covid, all’ospedale Cotugno di Napoli diagnosi immediata grazie all’ecografo portatile donato da Netgroup (Di martedì 5 gennaio 2021) Con una donazione di Netgroup, multinazionale dell’innovazione tecnologica, l’Ospedale Cotugno di Napoli, polo di riferimento per le malattie infettive, ha ricevuto in dotazione un ecografo portatile ‘Ge’.Si tratta di uno strumento innovativo, il primo nella disponibilità del nosocomio, che potrà aiutare i medici nell’attività di assistenza dei pazienti con sindromi respiratorie acute e malattie cardiovascolari, grazie ad una scansione in profondità o in superficie, del polmone e del cuore, con una sola sonda.“Si tratta di una apparecchiatura di ultima generazione – ha spiegato Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli che comprende anche il Cotungo -. che riesce a supportare il personale impegnato nella lotta al Covid 19 e che consente il monitoraggio ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) Con una donazione di, multinazionale dell’innovazione tecnologica, l’Ospedaledi, polo di riferimento per le malattie infettive, ha ricevuto in dotazione un ecografo‘Ge’.Si tratta di uno strumento innovativo, il primo nella disponibilità del nosocomio, che potrà aiutare i medici nell’attività di assistenza dei pazienti con sindromi respiratorie acute e malattie cardiovascolari,ad una scansione in profondità o in superficie, del polmone e del cuore, con una sola sonda.“Si tratta di una apparecchiatura di ultima generazione – ha spiegato Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda ospedaliera dei Colli che comprende anche il Cotungo -. che riesce a supportare il personale impegnato nella lotta al19 e che consente il monitoraggio ...

PpPagliaro : RT @mariamacina: “Il materiale inviato da Arcuri è in parte utilizzabile ed in parte no”. Così Davide Zenoni, referente vaccinazioni anti-C… - maisenzamutor : RT @pierpi13: L’uomo si chiama Daniele Egidi, ha 54 anni ed è un negazionista. O, meglio, lo era fino al 30 dicembre scorso quando è stato… - titzbiltz : RT @mariamacina: “Il materiale inviato da Arcuri è in parte utilizzabile ed in parte no”. Così Davide Zenoni, referente vaccinazioni anti-C… - mariamacina : “Il materiale inviato da Arcuri è in parte utilizzabile ed in parte no”. Così Davide Zenoni, referente vaccinazioni… - Grottaglie : Vaccino Covid #Grottaglie, salgono a 48 le dosi somministrate all'Ospedale di #Grottaglie - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid all’ospedale RedHill Biopharma annuncia dati top-line positivi in merito alla sicurezza e all'efficacia ottenuti dallo studio di Fase II con opaganib per il trattamento del COVID-19 Fortune Italia