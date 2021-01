**Coronavirus: Cdm conferma stop a spostamenti tra Regioni fino al 15/1** (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - stop allo spostamento tra Regioni fino al 15 gennaio, mentre il weekend del 9 e 10 gennaio vedrà tutta Italia in zona arancione, con bar e ristoranti chiusi. E' quanto prevede, a grosse linee, il decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede anche l'inasprimento delle soglie per far scattare misure più restrittive, decretando nuove zone arancione o rosse. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) -allo spostamento traal 15 gennaio, mentre il weekend del 9 e 10 gennaio vedrà tutta Italia in zona arancione, con bar e ristoranti chiusi. E' quanto prevede, a grosse linee, il decreto approvato dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento prevede anche l'inasprimento delle soglie per far scattare misure più restrittive, decretando nuove zone arancione o rosse.

