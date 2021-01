Clamoroso, dal 7 gennaio un concorrente del GF sostituirà un opinionista di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta. (Di martedì 5 gennaio 2021) Dei personaggi famosi ogni gesto, ogni parola viene pesata dal pubblico e passata al microscopio cercando sempre una diversa interpretazione nascosta, e ogni accadimento viene visto come un’anticipazione di qualcos’altro. Esattamente quello che sta accadendo dopo l’incursione di Maria De Filippi nella casa del Grande Fratello Vip di qualche giorno fa quando il conduttore Alfonso Signorini aveva fatto una sorpresa ai vipponi regalando un collegamento con Queen Mary. Una grande sorpresa In realtà la sorpresa era dedicata ad un concorrente in particolare: Tommaso Zorzi infatti più volte aveva espresso la sua ammirazione per la bionda conduttrice di Canale 5 affermando che gli sarebbe piaciuto lavorare per lei. E’ stato quindi quasi comico vederlo al cospetto della donna tanto ammirata per la quale ha esclamato che per lei sarebbe disposto anche a fare ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 5 gennaio 2021) Dei personaggi famosi ogni gesto, ogni parola viene pesata dal pubblico e passata al microscopio cercando sempre una diversa interpretazione nascosta, e ogni accadimento viene visto come un’anticipazione di qualcos’altro. Esattamente quello che sta accadendo dopo l’incursione di Maria De Filippi nella casa del Grande Fratello Vip di qualche giorno fa quando il conduttore Alfonso Signorini aveva fatto una sorpresa ai vipponi regalando un collegamento con Queen Mary. Una grande sorpresa In realtà la sorpresa era dedicata ad unin particolare: Tommaso Zorzi infatti più volte aveva espresso la sua ammirazione per la bionda conduttrice di Canale 5 affermando che gli sarebbe piaciuto lavorare per lei. E’ stato quindi quasi comico vederlo al cospetto della donna tanto ammirata per la quale ha esclamato che per lei sarebbe disposto anche a fare ...

