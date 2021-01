Cagliari | Di Francesco | “Abbiamo delle idee di gioco ma manca vera identità Col Benevento vogliamo i tre punti”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei rossoblù contro il. Dopo la sconfitta pesante contro il Napoli, i sardi sono chiamati ad uno scatto d'orgoglio contro le Streghe., parla Dicaption id="attachment 1027185" align="alignnone" width="584" Di, getty images/caption"Vorrei che la squadra fosse più squadra nel corso della partita. Ovviamente i risultati portano ad un determinato giudizio su di noi ma credo che le nostredisiano chiare.ma ciuna", ha esordito Di ...

ItaSportPress : Cagliari, Di Francesco: 'Abbiamo delle idee di gioco ma manca vera identità' - - CentotrentunoC : #CagliariBenevento ?? LIVE | Eusebio #DiFrancesco parla alla vigilia della partita tra #Cagliari e #Benevento segui… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Cagliari, Di Francesco: 'Io a rischio #esonero? Che domanda del… - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Cagliari, Di Francesco: 'Io a rischio #esonero? Che domand… - la_magna_ : RT @sudistadoc: @Aba_Tweet Poi qualcuno si domanda del perché il campionato italiano non è appetibile. In Italia ci sono allenatori che dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Francesco

Questo gruppo ha delle idee, manca un’identità, ho cambiato tanto e questo non ha facilitato il processo di crescita. Non possiamo oggi essere contenti. Da quando c’è la pandemia il Cagliari ha vinto ...05/01/2021 - Tutto sul mercato che ha aperto i battenti ieri ma anche analisi della vittoria di Cagliari e delle scelte di Gattuso in vista della gara di domani contro lo Spezia. Stasera alle 21 su Te ...