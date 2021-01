Benji e Fede addio, esce il primo album solista di Benjamin Mascolo: “Butto via tutto quello che ho fatto” (Di martedì 5 gennaio 2021) Che l’esperienza di Benji e Fede si fosse ormai conclusa era già stato da tempo confermato dai due musicisti, ormai serenamente avviati su progetti di vita divergenti. Fa comunque impressione, come testimonia il successo del breve video pubblicato, apprendere come Benji Mascolo sia finalmente pronto al primo passo professionale privo del celebre amico e collega; l’annuncio è arrivato tramite una piccola clip pubblicata via Instagram, vero e proprio teaser per il nuovo (e primo) album del cantante. Un lavoro che vedrà la luce nel 2021, e che presenterà ai fan le doti soliste dell’ex prima metà del duo. addio a Federico Rossi e primo album solista in arrivo: la nuova vita di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 5 gennaio 2021) Che l’esperienza disi fosse ormai conclusa era già stato da tempo confermato dai due musicisti, ormai serenamente avviati su progetti di vita divergenti. Fa comunque impressione, come testimonia il successo del breve video pubblicato, apprendere comesia finalmente pronto alpasso professionale privo del celebre amico e collega; l’annuncio è arrivato tramite una piccola clip pubblicata via Instagram, vero e proprio teaser per il nuovo (edel cantante. Un lavoro che vedrà la luce nel 2021, e che presenterà ai fan le doti soliste dell’ex prima metà del duo.rico Rossi ein arrivo: la nuova vita di ...

emixxxstyles : mai avuti ma a volte ascolto alcune canzoni di benji e fede :) - chiarabelottii : RT @nephiljms: confermate che anche voi avete avuto il vostro periodo benji e fede/riki vero? - aionia_ : @nephiljms Io no, ma mio fratello sì hahahaha Infatti si comprò tutti i CD di Benji e Fede e in macchina per un cer… - onedandthemoon : @nephiljms il mio primo concerto era quello dei benji e fede aiuto - gaiaccc : @nephiljms benji e fede tutt’ora -