Atalanta-Parma | Liverani | “Nel calcio non c’è pazienza | ma con i ragazzi ci vuole”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 gennaio 2021) Alla vigilia dell’incontro delle 15 tra, il tecnico degli emiliani Fabioha parlato delle difficoltà dei suoi. Ilviene da tre sconfitte consecutive, le ultime due contro avversarie dirette alla salvezza. Proprio per questo motivo la panchina del tecnico in questi ultimi giorni ha cominciato a scricchiolare, salvo poi ricevere una riconferma da parte della società. Riguardo alle difficoltà della squadra commenta: «Le certezze sono poche, c’è il lavoro, la preparazione ad una partita proibitiva sulla carta. Abbiamo cercato di prepararla in un certo modo, è normale che abbiamo cercato di farlo in breve tempo visto che abbiamo avuto 36 ore. Le difficoltà sono tante, questo è quello che potevamo fare, con il lavoro dobbiamo tirare fuori con le energie, le forze le cose. Questi momenti possono ...