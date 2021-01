Arrivano con Open Arms altri 265 migranti. E poi processano Salvini (Di martedì 5 gennaio 2021) Chara Giannini L'ex ministro sabato va alla sbarra per aver bloccato la nave giunta a Porto Empedocle Non c'è pace per Matteo Salvini, che dopo l'inizio del processo a Catania per i fatti di nave Gregoretti, sabato dovrà presentarsi a Palermo per la vicenda riguardante Open Arms. Il leader della Lega è accusato ancora di sequestro di persona e rischia fino a 15 anni di carcere per decisioni prese quando era ministro dell'Interno. Un'assurdità, visto che la nave della Ong spagnola proprio ieri ha attraccato in banchina a Porto Empedocle per far sbarcare i 265 migranti recuperati in acque Sar maltesi. «Sapete perché? Perché - ha ricordato l'ex titolare del Viminale - la nave spagnola Open Arms si rifiutò di andare in Spagna, nonostante il governo spagnolo avesse offerto ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) Chara Giannini L'ex ministro sabato va alla sbarra per aver bloccato la nave giunta a Porto Empedocle Non c'è pace per Matteo, che dopo l'inizio del processo a Catania per i fatti di nave Gregoretti, sabato dovrà presentarsi a Palermo per la vicenda riguardante. Il leader della Lega è accusato ancora di sequestro di persona e rischia fino a 15 anni di carcere per decisioni prese quando era ministro dell'Interno. Un'assurdità, visto che la nave della Ong spagnola proprio ieri ha attraccato in banchina a Porto Empedocle per far sbarcare i 265recuperati in acque Sar maltesi. «Sapete perché? Perché - ha ricordato l'ex titolare del Viminale - la nave spagnolasi rifiutò di andare in Spagna, nonostante il governo spagnolo avesse offerto ...

Ci sono quesiti sportivi destinati a durare in eterno. Meglio Pelè o Maradona? Nessuno potrà mai dirlo. Ce ne sono altri, al contrario, che sembrano destinati a non trovare mai ...

Una lettera inviata alle mamme che volevano far visita ai figli deceduti. "In un anno difficile, è stato un errore vietare l'accesso" ...

